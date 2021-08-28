Одну дозу за этот период получили 57 435 человек. Полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцины – 109 116 человек.
Актуально Вторые сутки больных COVID-19 в Украине перевалило за 2 тысячи
В течение суток работали:
- 1 023 мобильные бригады;
- 2 934 пункта прививки;
- 340 центров вакцинации.
Общие темпы вакцинации
От начала вакцинальной кампании прививали 5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 536 963 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 8 802 596 прививок.
Статистика вакцинаций в Украине / Фото Минздрава
Какие вакцины использовали в Украине
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Привито вакциной Coronavac – 1 459 737;
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 766 225;
- Привито вакциной AstraZeneca – 459 253;
- Привито вакциной Moderna – 1 074 981
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала