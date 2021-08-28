Одну дозу за этот период получили 57 435 человек. Полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцины – 109 116 человек.

Актуально Вторые сутки больных COVID-19 в Украине перевалило за 2 тысячи

В течение суток работали:

1 023 мобильные бригады;

2 934 пункта прививки;

340 центров вакцинации.

Общие темпы вакцинации

От начала вакцинальной кампании прививали 5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 536 963 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 8 802 596 прививок.



Статистика вакцинаций в Украине / Фото Минздрава

Какие вакцины использовали в Украине

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Привито вакциной Coronavac – 1 459 737;

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 766 225;

Привито вакциной AstraZeneca – 459 253;

Привито вакциной Moderna – 1 074 981

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.