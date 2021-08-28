Вакцинация в Украине: сколько украинцев удалось привить за сутки

Темпы вакцинации постоянно набирают обороты. Так, за минувшие сутки 27 августа удалось привить против коронавируса 166 551 украинца.

Одну дозу за этот период получили 57 435 человек. Полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцины – 109 116 человек.

Актуально Вторые сутки больных COVID-19 в Украине перевалило за 2 тысячи

В течение суток работали:

1 023 мобильные бригады;

2 934 пункта прививки;

340 центров вакцинации.

Общие темпы вакцинации

От начала вакцинальной кампании прививали 5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 536 963 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 8 802 596 прививок.



Статистика вакцинаций в Украине / Фото Минздрава

Какие вакцины использовали в Украине

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Привито вакциной Coronavac – 1 459 737;

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 766 225;

Привито вакциной AstraZeneca – 459 253;

Привито вакциной Moderna – 1 074 981

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.