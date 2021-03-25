В Украине кампания вакцинации людей от COVID-19 началась в феврале 2021 года. Однако этот процесс происходит настолько медленно, что может затянуться на несколько лет.

Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк рассказал, что вакцинация в Украине проходит медленнее всего в Европе. Он отметил, что другие страны за месяц делали значительно больше прививок.

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Сколько может длиться вакцинация

По словам Ковтонюка, если в Украине ничего радикально не изменится в вопросе вакцинации, то этот процесс может затянуться до 2023 года. Экс-заместитель министра считает, что сейчас очень много людей, которые хотят получить прививки, но не имеют для этого возможности.

И план вакцинации, и коммуникация вокруг этого настолько неудачны, что с такой скоростью нас ожидает несколько лет кампании,

– предположил он.

Обратите внимание! По данным социологической группы "Рейтинг", 37% украинцев являются лояльными к проведению прививки от COVID-19. Еще 41% граждан критикуют вакцинацию.

Что не так с планом вакцинации

По мнению Ковтонюка, украинский план вакцинации составлен очень некачественно и содержит лишние этапы. Он рассказал, что даже люди в приоритетных группах, которые готовы сделать прививку, не могут этого сделать.

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Как отметил экс-заместитель министра, какую бы из основных вакцин не завезли в Украину, ее стоит использовать.

Справка. В Украину из Китая 25 марта 2021 года отправили первую партию вакцин компании Sinovac Biotech. Речь идет о 1 миллионе 915 тысяч доз препарата.

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Вакцинация в Украине: коротко

В Украине вакцинация против COVID-19 стартовала 24 февраля 2021 года. Первую прививку получил медик из Черкасс.

По состоянию на 25 марта, продолжается 2 этап вакцинации. Теперь прививки должны получить люди в возрасте от 80 лет, а также семейные врачи.

Стоит заметить, что в Украине после вакцинации умерли 2 человека. Это военнослужащая с Одесской области

и провизор аптеки военного госпиталя из Черновцов. Однако оба умерших имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.



Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала