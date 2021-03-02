До 7 миллионов прививок в месяц: Степанов анонсировал громкие планы по вакцинации
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине ускорят процесс вакцинации населения от коронавируса. По его словам, в ближайшее время планируют выйти на уровень 5 – 7 миллионов прививок в месяц.
Источник:"Свобода слова на ICTV"
Произойдет это, скорее всего, до конца лета. Это будет 3 или 4 этап вакцинации.
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Детали заявления Степанова
Так глава Минздрава ответил на упреки, что на вакцинацию в Украине при существующих темпах может уйти более 10 лет.
Исходя из нашего графика поставок вакцин – если он не будет срываться – мы планируем летом выйти на такие цифры. Но опять же, нужно, чтобы все выполняли обязательства в соответствии с теми договоров, которые у нас заключены,
– отметил Степанов.
В то же время он подчеркнул: согласно плану украинской власти, все без исключения украинцы должны иметь доступ к вакцинации. Следует это план реализовать еще в 2021 году – как минимум до ноября.
"Уже на этой неделе количество вакцинаций от COVID-19 возрастет до 10 тысяч", – заверил чиновник.
Также Степанов напомнил, что согласно информации от глобальной инициативы COVAX, поставки в Украину первой партии вакцины Pfizer сначала планировали на середину февраля. Но впоследствии его перенесли на начало марта.
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Вакцинация в Украине: главное
- Сейчас в Украине есть только одна вакцина – CoviShield. Это препарат от Oxford/AstraZeneca, который выпускают в Индии.
- За вакциной сам Степанов улетел в Индию. И 23 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия. После ее распределили по всем областям.
- На следующий день, 24 февраля, вакцинация официально стартовала в Украине. Первую прививку сделали медику из Черкасс – Евгению Горенко.
- 25 числа на Донбассе начали вакцинацию украинских военных. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпитал.
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получили 3 141 человек.
- В частности, 1 марта публично вакцинировался от коронавируса сам Степанов. Через несколько часов он опубликовал сообщение, в котором рассказал, что хорошо себя чувствует.
- Кроме того, министр здравоохранения анонсировал, что вскоре вакцинируется и президент Владимир Зеленский.
- Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.
Что нужно знать о вакцинации в Украине / Источник: МЗ / Инфографика 24 канала
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