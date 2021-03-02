Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине ускорят процесс вакцинации населения от коронавируса. По его словам, в ближайшее время планируют выйти на уровень 5 – 7 миллионов прививок в месяц.

Произойдет это, скорее всего, до конца лета. Это будет 3 или 4 этап вакцинации.

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Детали заявления Степанова

Так глава Минздрава ответил на упреки, что на вакцинацию в Украине при существующих темпах может уйти более 10 лет.

Исходя из нашего графика поставок вакцин – если он не будет срываться – мы планируем летом выйти на такие цифры. Но опять же, нужно, чтобы все выполняли обязательства в соответствии с теми договоров, которые у нас заключены,

– отметил Степанов.

В то же время он подчеркнул: согласно плану украинской власти, все без исключения украинцы должны иметь доступ к вакцинации. Следует это план реализовать еще в 2021 году – как минимум до ноября.

"Уже на этой неделе количество вакцинаций от COVID-19 возрастет до 10 тысяч", – заверил чиновник.

Также Степанов напомнил, что согласно информации от глобальной инициативы COVAX, поставки в Украину первой партии вакцины Pfizer сначала планировали на середину февраля. Но впоследствии его перенесли на начало марта.

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Вакцинация в Украине: главное