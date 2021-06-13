В Министерстве здравоохранения сообщили, что вакцинацию осуществляли 257 мобильных бригад и 370 пунктов прививки.

Читайте также Глава ВОЗ не исключил гипотезу об утечке коронавируса из лаборатории

Больше всего людей вакцинировали в Киеве — 4 242, а также В Киевской области (3 331). Меньше всего прививок за сутки сделали в Ивано-Франковской (154), Ровненской (385) и Закарпатской (396) областях.

По данным министерства, большинство прививок делали вакциной CoronaVac — 21 221.

Всего в Украине первую дозу вакцины получили 1 459 374 человека, а завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, 236 906 человек (из них двое получили первую прививку за рубежом).

Какие вакцины использовали