Прививки в Украине за сутки

21 150 людям ввели вторую дозу препарата. Это означает, что они уже полностью закончили иммунизацию.

Внимание В Украине за сутки зафиксировали менее 300 случаев коронавируса

В течение суток работали:

272 мобильные бригады,

741 пункт прививки;

501 центр вакцинации.

Общие темпы вакцинации

Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 060 561 человека. Из них получили 1 дозу – 3 060 559 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 702 884 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 4 763 443 прививки.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Привито вакциной Coronavac – 957 494;

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1151 867;

Привито вакциной AstraZeneca – 364 091;

Moderna – 99 462;

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.