Вакцинация в Украине: за сутки привили более 71 тысячи человек
25 июля 2021 , 09:02Читати новину українською
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 24 июля, прививки против коронавируса сделали 71 571 жителям Украины. Из них получили первую дозу препарата – 50 421 человек.
Прививки в Украине за сутки
21 150 людям ввели вторую дозу препарата. Это означает, что они уже полностью закончили иммунизацию.
Внимание В Украине за сутки зафиксировали менее 300 случаев коронавируса
В течение суток работали:
- 272 мобильные бригады,
- 741 пункт прививки;
- 501 центр вакцинации.
Общие темпы вакцинации
Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 060 561 человека. Из них получили 1 дозу – 3 060 559 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 702 884 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 4 763 443 прививки.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Привито вакциной Coronavac – 957 494;
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1151 867;
- Привито вакциной AstraZeneca – 364 091;
- Moderna – 99 462;
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал