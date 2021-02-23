5 актуальных вопросов о вакцинации против коронавируса в Украине
В Украине зарегистрировали первую вакцину против COVID-19, это Oxford/AstraZeneca, индийского производства, ее локальное название – CoviShield. Сегодня, 23 февраля 500 тысяч доз вакцины прибыли в аэропорт Борисполь. Рассказываем, когда начнут вакцинацию населения и как она будет проходить.
Источник:24 канал
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Когда начнут делать прививки украинцам
Украина наконец получила первую партию вакцин против коронавируса. Вакцинацию же начнут в течение следующих нескольких дней. Сперва вакцину отвезут на логистический склад, с которого в некоторые регионы ее доставят в тот же день, а в некоторые – в следующие дни.
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Как только вакцину распределят между регионами, мобильные группы вакцинации (в целом во всех областях их будет около 600) населению начнут делать прививки.
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Кого будут вакцинировать первыми
Первую прививку в Украине получит медицинский работник. Далее Украина будет идти по утвержденному графику вакцинации.
Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют около 14 миллионов украинцев:
- февраль – апрель 2021 – медицинские работники учреждений, где лечат COVID-19, и военные, которые принимают участие в ООС (367 тысяч человек);
- апрель – май 2021 – пожилые люди в возрасте +80 и работники первичной медицинской помощи (1,9 миллионов человек);
- май – июнь 2021 – медики других категорий (363 тысячи человек);
- июнь – июль 2021 – люди в возрасте 70−79 лет (2,9 миллиона человек);
- июль – август 2021 – сотрудники структур госбезопасности (640 тысяч человек);
- август – сентябрь 2021 – люди возраста 65−69 лет (2,3 миллиона человек);
- сентябрь – октябрь 2021 – сотрудники сферы образования (1,4 миллиона человек);
- октябрь – ноябрь 2021 – люди в возрасте 60−64 лет (2,8 миллиона человек) ;
- ноябрь – декабрь 2021 – другие категории населения (1,7 миллиона человек).
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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Какими вакцинами будут прививать украинцев
Первая зарегистрированная вакцина против коронавируса в Украине AstraZeneca — препарат, разработанный британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Объем первой партии для Украины – 500 тысяч доз. Новые поставки этой вакцины в нашу страну ожидаются каждые 7−10 дней.
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Все эти четыре препарата являются различными видами вакцин по своему типу и принципу действия. Наиболее используемой в мире сейчас является вакцина Pfizer/BioNTech, ее эффективность 95%. Подробнее обо всех этих вакцинах вы можете прочитать здесь.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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Как записаться на вакцинацию против коронавируса
Запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих будет открыта с 1 марта и будет проходить она через приложение "Дія", портал "Дія" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.
По словам Ярослава Кучера, украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации, могут вакцинироваться на 5-м этапе.
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Является ли вакцинация обязательной и бесплатной
Вакцинация в Украине будет бесплатной, но не обязательной. В то же время по словам Президента Украины Владимира Зеленского, украинцы, у которых есть деньги, смогут самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.
Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы поймут вызовы и будут придерживаться плана вакцинации.
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