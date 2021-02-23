В Украине зарегистрировали первую вакцину против COVID-19, это Oxford/AstraZeneca, индийского производства, ее локальное название – CoviShield. Сегодня, 23 февраля 500 тысяч доз вакцины прибыли в аэропорт Борисполь. Рассказываем, когда начнут вакцинацию населения и как она будет проходить.

Когда начнут делать прививки украинцам

Украина наконец получила первую партию вакцин против коронавируса. Вакцинацию же начнут в течение следующих нескольких дней. Сперва вакцину отвезут на логистический склад, с которого в некоторые регионы ее доставят в тот же день, а в некоторые – в следующие дни.

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Как только вакцину распределят между регионами, мобильные группы вакцинации (в целом во всех областях их будет около 600) населению начнут делать прививки.

Кого будут вакцинировать первыми

Первую прививку в Украине получит медицинский работник. Далее Украина будет идти по утвержденному графику вакцинации.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют около 14 миллионов украинцев:

февраль – апрель 2021 – медицинские работники учреждений, где лечат COVID-19, и военные, которые принимают участие в ООС (367 тысяч человек);

– медицинские работники учреждений, где лечат COVID-19, и военные, которые принимают участие в ООС (367 тысяч человек); апрель – май 2021 – пожилые люди в возрасте +80 и работники первичной медицинской помощи (1,9 миллионов человек);

– пожилые люди в возрасте +80 и работники первичной медицинской помощи (1,9 миллионов человек); май – июнь 2021 – медики других категорий (363 тысячи человек);

– медики других категорий (363 тысячи человек); июнь – июль 2021 – люди в возрасте 70−79 лет (2,9 миллиона человек);

– люди в возрасте 70−79 лет (2,9 миллиона человек); июль – август 2021 – сотрудники структур госбезопасности (640 тысяч человек);

– сотрудники структур госбезопасности (640 тысяч человек); август – сентябрь 2021 – люди возраста 65−69 лет (2,3 миллиона человек);

– люди возраста 65−69 лет (2,3 миллиона человек); сентябрь – октябрь 2021 – сотрудники сферы образования (1,4 миллиона человек);

– сотрудники сферы образования (1,4 миллиона человек); октябрь – ноябрь 2021 – люди в возрасте 60−64 лет (2,8 миллиона человек) ;

– люди в возрасте 60−64 лет (2,8 миллиона человек) ; ноябрь – декабрь 2021 – другие категории населения (1,7 миллиона человек).

Обратите внимание! В течение 2021-2022 годов Украина надеется охватить вакцинацией от COVID-19 в не менее чем 50% населения, это около 20 миллионов человек.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Какими вакцинами будут прививать украинцев

Первая зарегистрированная вакцина против коронавируса в Украине AstraZeneca — препарат, разработанный британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Объем первой партии для Украины – 500 тысяч доз. Новые поставки этой вакцины в нашу страну ожидаются каждые 7−10 дней.

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Украина договорилась о вакцинах 4-х производителей: Pfizer/BioNTech

AstraZeneсa

Sinovac

Novavах

Все эти четыре препарата являются различными видами вакцин по своему типу и принципу действия. Наиболее используемой в мире сейчас является вакцина Pfizer/BioNTech, ее эффективность 95%. Подробнее обо всех этих вакцинах вы можете прочитать здесь.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Как записаться на вакцинацию против коронавируса

Запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих будет открыта с 1 марта и будет проходить она через приложение "Дія", портал "Дія" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.

Ярослав Кучер – заместитель министра Минздрава "Минздрав совместно с Минцифрой увеличили количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома. Мы создали услугу – запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале "Дія"".

По словам Ярослава Кучера, украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации, могут вакцинироваться на 5-м этапе.

Является ли вакцинация обязательной и бесплатной

Вакцинация в Украине будет бесплатной, но не обязательной. В то же время по словам Президента Украины Владимира Зеленского, украинцы, у которых есть деньги, смогут самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.

Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы поймут вызовы и будут придерживаться плана вакцинации.