Детали о сложившейся ситуации появились на официальном сайте ведомства. Прежде всего в Гоструде отметили, что любое давление на сотрудника будет нарушением трудового законодательства.

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Что известно об инциденте

Известно, что мужчина, обратившийся за консультацией – работает в детском саду неполный рабочий день, официально трудоустроен. В заведении как раз продолжается вакцинация против коронавируса.

Вместе с тем руководитель учреждения, где работает мужчина, сообщил, что всем работникам обязательно необходимо прививаться. На что тот ответил, что перед этим хочет проконсультироваться с врачом: безопасно ли сейчас для его здоровья проводить вакцинацию.

По его словам, начальник учреждения ответил: "Если ты откажешься от вакцинации – пиши заявление на увольнение по собственному желанию, я буду передавать твои полномочия другому работнику". После этого и работник обратился за помощью.

Напомним! В Минздраве неоднократно отмечали, что вакцинация в Украине против COVID-19 является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть постановление Кабмина, которое четко регламентирует, в каких случаях может работать учебное заведение, или нет.

Должен ли работник писать заявление на увольнение в таком случае?

В Гоструде отмечают: соглашаться писать заявление на увольнение по собственному желанию не стоит. Любое давление на сотрудника будет нарушением трудового законодательства.

Если волеизъявление писать заявление на увольнение нет, то единственный выход для работодателя расторгнуть трудовой договор по его инициативе,

– говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что Конституция и законы Украины четко регулируют отношения между работодателем и работником. "Каждый субъект трудовых отношений должен действовать только в рамках действующего законодательства", – добавили в Гоструде.

Условия увольнения в Украине

Как обычно происходит процедура увольнения работников (за исключением отдельных случаев): если идет сокращение штата работников или реорганизация, договор расторгается по инициативе работодателя. Тогда работника должны предупрежден об увольнении не позднее чем за 2 месяца. Также он получает: