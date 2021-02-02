Ученые обнаружили, что после введения одной дозы мРНК-вакцины против коронавируса у людей, ранее переболевших COVID-19, встречаются выразительные побочные эффекты. Кроме того, они производят больше антител, чем те, кто не перенес инфекцию.

Источник: medrxiv

Люди, которые перенесли COVID-19, могут потребовать вакцинации. Ранее исследование показало, что после перенесенной болезни от повторной инфекции в течение пяти месяцев защищены 83% человек.

Также по теме: Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми

Как вакцинация влияет на людей, которые уже болели коронавирусом

В новом исследовании приняли участие 109 человек. 41 из них ранее перенес инфекцию, у них уже были антитела против коронавируса. В этой группе уровень антител после введения первой дозы вакцины был существенно выше, чем у тех, кто раньше не болел.

В группе переболевших чаще встречались побочные эффекты после введения первой дозы вакцины. Среди нежелательных явлений были головная боль, озноб, боль в мышцах и суставах. Основным побочным эффектом у людей, которые не переболели до вакцинации, была боль в месте введения.

Почему происходит такая реакция

Ученые считают этот феномен странным. Вакцина содержит генетический материал, на основе которого в организме синтезируется шиповидный белок коронавируса. Иммунная система людей, ранее перенесших коронавирусную инфекцию, способна распознавать эти белки. Поэтому после вакцинации иммунные клетки атакуют чужеродные белки, а это сказывается на самочувствии людей.

Одной дозы может быть достаточно

Авторы исследования считают, что для людей, которые уже перенесли коронавирус, может быть достаточно одной дозы вакцины. Это избавит пациентов от необязательной боли при введении второй дозы. Они доказывают, что после перенесенной инфекции первая доза вакцины работает как вторая.

Ученые отмечают, что исследование было небольшим, поэтому его результаты нуждаются в дополнительной проверке.