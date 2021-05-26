Постковидный синдром

У многих людей, перенесших острый COVID-19, патологические симптомы сохраняются в течение многих месяцев. Это состояние имеет название постковидный синдром, его также называют длинным ковидом.

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Иммунологические механизмы, связанные с этим состоянием неизвестны, поэтому существует опасение, что вакцинация от COVID-19 может ухудшить его течение. Ранее единичные сообщения показывали, что потенциально после вакцинации при длинном ковиде возможны два сценария: как ухудшение, так и облегчение симптомов.

Симптомы постковидного синдрома

В исследовании приняли участие 163 пациента: все они страдали от постковидного синдрома в течение примерно восьми месяцев. Всего ученые обнаружили у них 159 различных симптомов, которые появились после перенесенной инфекции. Самыми распространенными были:

усталость (в 75%);

одышка (61%);

бессонница (53%).

Влияние вакцинации на постковид

Из всех участников исследования 44 вакцинировали против COVID-19 – часть получила прививку производства Pfizer-BioNTech, другая – Oxford-AstraZeneca. Через месяц они заново заполнили анкеты, касающиеся их самочувствия, качества жизни и симптомов постковідного синдрома.

82% пациентов сообщали как минимум об одном симптоме. Со 159 симптомов, которые были обнаружены в начале исследования, после прививки 23,2% были облегчены, 5,6% стали протекать тяжелее, 71,1% не изменились. Значительного ухудшения качества жизни не наблюдалось ни у одного из пациентов. Состояние людей после прививки никак не зависело от того, вакцину какого производителя использовали.