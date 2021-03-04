Хотят ли военные на передовой вакцинироваться от коронавируса: статистика
Украинские военные на Донбассе входят в группу лиц, которых начали вакцинировать первыми. На данный момент в Луганскую и Донецкую области поступили 14 тысяч доз вакцины.
Источник:24 канал
Как проходит вакцинация военных, в эфире одного из телеканалов рассказал главный эпидемиолог Вооруженных Сил Николай Олим. Он отметил: в целом на данный момент провакцинировали 884 бойцов, из них в зоне ООС – 772.
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Вакцинация военных: отказы тоже есть
- По состоянию на 4 марта поступило 14 тысяч доз вакцин.
- Их распределили между Донецкой и Луганской областями – 7200 и 6800 соответственно.
- На данный момент прививали около 12% от тех, кто дал согласие.
- Отказы от прививок также есть: примерно из 40 тысяч бойцов из зоны ООС 7 тысяч дали согласие на прививку. То есть чуть больше 15% военных готовы вакцинироваться.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 24 февраля 2021 года в Украине начался первый этап вакцинации.
- Препарат Covishield первым стал доступен в Украине. Его в Индии производит британская компания AstraZeneca.
- Публично этой вакциной уже привились Владимир Зеленский, Максим Степанов и Виктор Ляшко.
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