Украинские военные на Донбассе входят в группу лиц, которых начали вакцинировать первыми. На данный момент в Луганскую и Донецкую области поступили 14 тысяч доз вакцины.

Как проходит вакцинация военных, в эфире одного из телеканалов рассказал главный эпидемиолог Вооруженных Сил Николай Олим. Он отметил: в целом на данный момент провакцинировали 884 бойцов, из них в зоне ООС – 772. К слову Фейки и мифы, – Степанов об отказе медиков от вакцинации Вакцинация военных: отказы тоже есть По состоянию на 4 марта поступило 14 тысяч доз вакцин.

Их распределили между Донецкой и Луганской областями – 7200 и 6800 соответственно.

На данный момент прививали около 12% от тех, кто дал согласие.

Отказы от прививок также есть: примерно из 40 тысяч бойцов из зоны ООС 7 тысяч дали согласие на прививку. То есть чуть больше 15% военных готовы вакцинироваться. Заметим. За минувшие сутки вакцинировали 2680 человек. Из них в Донецкой области – 220, в Луганской – 80. Всего с начала кампании вкацинировали 9568 человек. Все эти люди получили только первую из двух необходимых доз. Вакцинация от коронавируса в Украине 24 февраля 2021 года в Украине начался первый этап вакцинации.

Препарат Covishield первым стал доступен в Украине. Его в Индии производит британская компания AstraZeneca.

Публично этой вакциной уже привились Владимир Зеленский, Максим Степанов и Виктор Ляшко.

Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала