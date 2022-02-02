Вакцинация снижает риск заражения и тяжелого течения COVID-19, однако долгое время было неизвестно, может ли прививка защитить еще от одного серьезного осложнения – постковидного синдрома.

Вакцинация защищает от постковидного синдрома

Специалисты Управления британской национальной статистики проанализировали более 6 тысяч случаев заражения среди взрослых 18 – 69 лет, часть из них прошла полную вакцинацию минимум за две недели до получения положительного ПЦР-теста. У привитых участников необходимость получения терапии была снижена в среднем на 41%.

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Самым главным открытием было то, что вакцинированные пациенты реже сталкивались с длительными симптомами COVID-19 по сравнению с непривитыми – 9,5% против 14,6%.

По словам ученых, эти данные соответствуют другим исследованиям, в которых оказалась связь пониженного титра одного из антител с развитием постковидного синдрома.

Вакцины вызывают определенные иммунные реакции, и если вы сталкиваетесь с инфекцией с более высоким уровнем этих иммуноглобулинов, вероятность развития длительных симптомов снижается,

– отметили ученые.

Дети болеют чаще

Ученые также выяснили, что в целом уровень заражения постепенно снижается у большинства возрастных групп, но продолжает расти среди детей школьного возраста. По состоянию на 22 января показатель инфицирования увеличился в течение недели на 12%.

Ранее аналогичные данные представили специалисты Имперского колледжа Лондона, которые связали это явление с окончанием школьных каникул в Великобритании и отсутствием вакцинации у детей до 12 лет.

Факторы влияющие на постковидный синдром

Первый – это уровень РНК коронавируса в крови на ранней стадии инфекции. Чем выше был уровень вирусной нагрузки, тем большей была вероятность развития долгосрочных симптомов, сообщили ученые.

Другим фактором, который оказался самым распространенным, стало наличие аутоантител. В норме антитела к перенесенной инфекции вырабатываются для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает вырабатывать "ложные" антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные. Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие.

Третьим фактором является реактивация вируса Эпштейна-Барра, который поражает большинство людей, как правило, в детстве, а затем обычно переходит в спящее состояние. У примерно половины всех пятилетних детей и от 90 до 95% взрослых есть признаки перенесенной инфекции.

Последним фактором оказалось наличие диабета 2 типа – он был выявлен у некоторых участников с постковидными синдромами. Как известно, это заболевание связано с хроническим воспалением, которое может способствовать развитию долгосрочных последствий коронавируса.

Теперь к этому списку можно добавить и вакцинацию.