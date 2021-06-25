Также вскоре начнется вакцинация жителей оккупированных территорий. Для этого в Донецкой области открыли 3 пункта прививки. Их оснастили согласно соответствующим требованиям.
Важно Новости о коронавирусе 24 июня: как передается штамм Дельта, ВОЗ позволила вакцинировать детей
По словам директора Департамента здравоохранения Донецкой областной администрации Владимира Колесника, пункты вакцинации расположены в:
- Бугасе;
- Новотроицком;
- Ольгинке.
"Если они пожелают, то мы готовы их вакцинировать. Вакцина сейчас пришла. Сегодня (25 июня – 24 канал) "зашло" 3,5 тысячи доз вакцины Pfizer. Вчера (24 июня – 24 канал) – 8 тысяч 400 доз вакцины CoronaVac", – отметил Колесник.
Какова ситуация с COVID-19 в Донецкой области
- В Донецкой области за 24 июня зафиксировали 51 новый случай коронавируса.
- Область остается в пятерке регионов с наибольшим показателем инфицированности.
Выбрать один из трех пунктов жители с оккупированных территорий могут непосредственно во время регистрации на сайте Министерства здравоохранения. С зарегистрированными обсудят удобный день и время для прививки.
Всего на оккупированных территориях Украины зарегистрировались на вакцинацию 7 человек. По информации Департамента здравоохранения, ориентированно вакцинация начнется 5 июля. В то же время людей будут пропускать без самоизоляци, если они будут иметь уникальный код приглашения – так называемый идентификатор.
Журналистка рассказала о ситуации с вакцинацией на Востоке: смотрите видео