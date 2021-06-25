Также вскоре начнется вакцинация жителей оккупированных территорий. Для этого в Донецкой области открыли 3 пункта прививки. Их оснастили согласно соответствующим требованиям.

Важно Новости о коронавирусе 24 июня: как передается штамм Дельта, ВОЗ позволила вакцинировать детей

По словам директора Департамента здравоохранения Донецкой областной администрации Владимира Колесника, пункты вакцинации расположены в:

Бугасе;

Новотроицком;

Ольгинке.

"Если они пожелают, то мы готовы их вакцинировать. Вакцина сейчас пришла. Сегодня (25 июня – 24 канал) "зашло" 3,5 тысячи доз вакцины Pfizer. Вчера (24 июня – 24 канал) – 8 тысяч 400 доз вакцины CoronaVac", – отметил Колесник.

Какова ситуация с COVID-19 в Донецкой области

В Донецкой области за 24 июня зафиксировали 51 новый случай коронавируса.

Область остается в пятерке регионов с наибольшим показателем инфицированности.

Выбрать один из трех пунктов жители с оккупированных территорий могут непосредственно во время регистрации на сайте Министерства здравоохранения. С зарегистрированными обсудят удобный день и время для прививки.

Всего на оккупированных территориях Украины зарегистрировались на вакцинацию 7 человек. По информации Департамента здравоохранения, ориентированно вакцинация начнется 5 июля. В то же время людей будут пропускать без самоизоляци, если они будут иметь уникальный код приглашения – так называемый идентификатор.

Журналистка рассказала о ситуации с вакцинацией на Востоке: смотрите видео