В различных регионах Украины уже готовятся получить первые партии вакцины от COVID-19. В частности, в Житомирской и Черновицкой области препарат доставят в ближайшее время.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что вакцину от коронавируса получат вечером, 24 февраля. По его словам, сразу после этого начнется прививка.

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Сухомлин отметил, что ранее примерно 40% врачей были готовы вакцинироваться. Однако он считает, что для всех желающих препарата не хватит.

В первую очередь будут вакцинировать врачей, работающих с больными коронавирусом и работников инфекционного отделения,

– заявил мэр города.

Как рассказал Сухомлин, в Житомире ожидают получить несколько тысяч доз препарата для вакцинации медиков.

Хватает ли коек в больницах

Мэр Житомира заявил, что в середине февраля 2021 года было примерно 5 – 8 больных в сутки, которые попадали в больницы. Однако в конце месяца этот показатель немного вырос.

"Примерно 520 коек оборудованы кислородом для приема этих больных. Сейчас занято 120 мест", – рассказал он.

Как добавил Сухомлин, загруженность кроватей составляет примерно 25%. По его словам, острой ситуации с COVID-19 в Житомире нет.

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Вакцинация на Буковине

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала, что в Черновицкую область уже выехал грузовик с вакциной. Груз готовы принимать в течение 23 – 24 февраля.

Бригады для вакцинации готовы начинать делать прививки в первых 2 учреждениях, которые оказывают помощь больным коронавирусом,

– заявила она.

По словам Гусак, примерно 1,6 тысячи медицинских работников готовы сделать прививку. Как она отметила, несмотря на количество доз, которое доставят в Черновицкую область, там готовы делать прививки и медработникам, которые участвуют в борьбе с COVID-19.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА рассказала, что на Буковину доставят примерно 15 тысяч доз препарата. Их планируют использовать в течение 4-5 суток.

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Ситуация с заболеваемостью в Черновицкой области

Гусак заявила, что на Буковине ввели дополнительные карантинные ограничительные меры. По ее словам, еще на прошлой неделе все общеобразовательные учреждения перевели на дистанционную форму обучения.

"Так же мы ограничили работу заведений общественного питания до 22:00 и временно остановили работу детских развлекательных центров", – рассказала заместитель председателя ОГА.

Обратите внимание! Согласно опросам Минздрава, на добровольную вакцинацию вызвалось 30% украинских медиков. Всего в первую волну вакцинации попадает почти 13 тысяч человек.

По словам Гусак, такого большого количества коек для больных COVID-19, как сейчас, в области не разворачивали от начала пандемии. В частности, речь идет об около 2 тысячах больничных мест.

Заместитель председателя ОГА рассказала, что сейчас около 60% из них заняты. Однако ежедневно в области разворачивают дополнительные места.