Вакцинация животных против коронавируса началась в США: фото

Фармацевтическая компания Zoetis выпустила экспериментальную вакцину против COVID-19, которая предназначена для млекопитающих. В США уже начали ее использование.

Вакцинацию животных против коронавируса первым начал зоопарк в Окленде, штат Калифорния. Прививки сделали тиграм, медведям, пумам, хорькам и другим.

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Также ее будут вводить обезьянам, летучим мышам и свиньям. По словам вице-президента ветеринарных служб зоопарка в Окленде Алекса Германа, список животных, которым нужен укол, выбирали за их уникальную уязвимость к заражению COVID-19.

Получив первую партию вакцин 29 июня, зоопарк Окленда в Северной Калифорнии быстро собрал свои ветеринарные бригады и бригады по уходу за животными, чтобы на следующее утро начать вакцинацию животных из группы повышенного риска. Тигры, черные медведи, медведи гризли, горные львы и хорьки первыми получили свою первую из двух доз. Далее следуют приматы, включая шимпанзе, летучих мышей и свиней,

– рассказал он.

До сих пор в зоопарке полагались на защитные меры, такие как соблюдение дистанции, барьеры и защитная одежда для персонала. Херман уверен, что вакцина лучше будет защищать обитателей зоопарка.

Тем временем фармацевтическая компания Zoetis, которая разработала препарат, планирует передать более 11 тысяч доз вакцины в почти 70 зоопарков, а также в более чем десять зимних садов, святилищ, академических учреждений и государственных организаций в 27 штатах.

Что известно о вакцине против коронавируса для животных от Zoetis