Вакцинация животных против коронавируса началась в США: фото
Источник:Zoetis
Фармацевтическая компания Zoetis выпустила экспериментальную вакцину против COVID-19, которая предназначена для млекопитающих. В США уже начали ее использование.
Вакцинацию животных против коронавируса первым начал зоопарк в Окленде, штат Калифорния. Прививки сделали тиграм, медведям, пумам, хорькам и другим.
К теме В США утка с инвалидностью получила протез кавычки, который напечатали на 3D-принтере
Также ее будут вводить обезьянам, летучим мышам и свиньям. По словам вице-президента ветеринарных служб зоопарка в Окленде Алекса Германа, список животных, которым нужен укол, выбирали за их уникальную уязвимость к заражению COVID-19.
Получив первую партию вакцин 29 июня, зоопарк Окленда в Северной Калифорнии быстро собрал свои ветеринарные бригады и бригады по уходу за животными, чтобы на следующее утро начать вакцинацию животных из группы повышенного риска. Тигры, черные медведи, медведи гризли, горные львы и хорьки первыми получили свою первую из двух доз. Далее следуют приматы, включая шимпанзе, летучих мышей и свиней,
– рассказал он.
До сих пор в зоопарке полагались на защитные меры, такие как соблюдение дистанции, барьеры и защитная одежда для персонала. Херман уверен, что вакцина лучше будет защищать обитателей зоопарка.
Тем временем фармацевтическая компания Zoetis, которая разработала препарат, планирует передать более 11 тысяч доз вакцины в почти 70 зоопарков, а также в более чем десять зимних садов, святилищ, академических учреждений и государственных организаций в 27 штатах.
Что известно о вакцине против коронавируса для животных от Zoetis
- Вакцина Zoetis против COVID-19 разработана специально для животных. Она двухвалентная, то есть для иммунизации нужно 2 дозы.
- Хотя все инфицированы коронавирусом одинаково, вакцины для животных отличаются от человеческой – в зависимости от используемого носителя или адъюванта.
- Уникальное сочетание антигена и носителя обеспечивает безопасность и эффективность.