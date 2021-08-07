То есть, все, кто прибывает или вылетает из аеропорта. Также пассажиры не должны иметь еще ни одной прививки – предоставляют первую дозу.

Внимание Третий день подряд: в Украине вакцинируют против COVID-19 рекордное количество человек в сутки

Вакцинация в Киевском аэропорту

Источник: Минздрав

Где? Пункт вакцинации в киевском аэропорту работает в международном терминале А.

Для кого? Прививки могут получить украинцы, вылетающие или прибывающие через международный аэропорт "Киев" и не привиты ни одной дозой вакцины против коронавируса.

Для прививки в этом аэропорту декларация с семейным врачом не обязательна. Нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер. Сразу же после процедуры вакцинированные могут получить справку о получении прививки.

Когда? До 8 августа пункт будет работать с 17:00 до 22:00. Каким будет график после этого – в Минздраве пока не уточнили.

Вакцинация во Львовском аеропорту

Источник: пресс-служба аэропорта "Львов"

Где? Пункт вакцинации там расположен на первом этаже терминала A – напротив зоны стоек регистрации.

Для кого? Вакцинировать во львовском аеропорту будут пассажиров аэропорта. Однако организаторы заверили, что в будущем пункт будет работать и для всех желающих.

Когда? Работать будет пункт с 09:00 до 18:00. Впрочем, впоследствии получить прививку в них можно будет круглосуточно, для этого нужно будет предварительно зарегистрироваться.

Какими препаратами вакцинируют

В аэропорту Киева предлагают препарат CoronaVac.

Зато в аэропорту "Львов" пассажирам предлагают не только препарат CoronaVac, но и Pfizer.

Где можно вакцинироваться в Украине

Сейчас все желающие украинцы могут сделать прививку против коронавируса в центрах массовой вакцинации или в пунктах вакцинации во всех регионах Украины.

Чтобы записаться на прививку, необходимо позвонить в выбранный пункт или центр. Там также будет действовать живая очередь.

Справка. Контакты и адреса других мест вакцинации можно найти по ссылке.