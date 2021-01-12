До марта 2021 года в Израиле планируют начать вакцинацию детей против коронавируса. Но только в том случае, если исследования подтвердят безопасность препарата.

До марта 2020 года FDA может выдать разрешение на применение вакцины среди детей. К этому периоду уже должны быть привиты все взрослые израильтяне, сообщает i24news.

К теме Сколько американцев готовы вакцинироваться от COVID-19: результаты опроса

Комиссар по борьбе с коронавирусом в стране Нахман Эш заявил, что исследования фармакологической безопасности позволяют безопасно снизить минимальный возрастной порог с 16 до 12 лет. И тот факт, что дети до 16 лет не вакцинируются, может поставить под угрозу достижение коллективного иммунитета.

Я считаю, что через месяц или 2 появится еще одна группа людей — от 12 лет и старше, — которую мы сможем вакцинировать,

– сказал Нахман Эш.

Вакцинация против коронавируса в Израиле: что известно