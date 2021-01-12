Вакцинацию детей против COVID-19 В Израиле планируют начать в ближайшее время
До марта 2021 года в Израиле планируют начать вакцинацию детей против коронавируса. Но только в том случае, если исследования подтвердят безопасность препарата.
До марта 2020 года FDA может выдать разрешение на применение вакцины среди детей. К этому периоду уже должны быть привиты все взрослые израильтяне, сообщает i24news.
К теме Сколько американцев готовы вакцинироваться от COVID-19: результаты опроса
Комиссар по борьбе с коронавирусом в стране Нахман Эш заявил, что исследования фармакологической безопасности позволяют безопасно снизить минимальный возрастной порог с 16 до 12 лет. И тот факт, что дети до 16 лет не вакцинируются, может поставить под угрозу достижение коллективного иммунитета.
Я считаю, что через месяц или 2 появится еще одна группа людей — от 12 лет и старше, — которую мы сможем вакцинировать,
– сказал Нахман Эш.
Вакцинация против коронавируса в Израиле: что известно
- В воскресенье, 20 декабря, в Израиле стартовал первый этап национальной кампании по вакцинации от коронавируса.
- Но фактически кампания началась 19 декабря, когда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн вакцинировались первыми, чтобы стать примером для других.
- В первую очередь вакцинируют медиков, соцработников и людей в возрасте от 60 лет.
- По состоянию на 12 января от коронавируса вакцинировались более 1,7 миллиона жителей страны.
Поделиться новостью