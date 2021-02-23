Первые 500 тысяч доз вакцины против коронавируса прибыли в Украину из Индии. Президент Владимир Зеленский поделился видео, как происходит разгрузка препарата, и поблагодарил индийских партнеров.

В твиттере глава государства подчеркнул, что вакцинацию начнут так быстро, как только это будет возможно.

Важно 5 актуальных вопросов о вакцинации против коронавируса в Украине

Начнем вакцинацию как можно скорее, – Зеленский

Первые 500 тысяч доз вакцины против коронавируса уже в Украине. Мы благодарны индийским партнерам за поддержку. Мы начнем вакцинацию, так быстро, как только можно. Нам нужно бороться с COVID-19 вместе,

– написал Зеленский.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

Что известно о прибытии вакцины в Украину: