Вакцинацию начнем, как только будет возможно, – Зеленский о прибытии препаратов в Украину
Первые 500 тысяч доз вакцины против коронавируса прибыли в Украину из Индии. Президент Владимир Зеленский поделился видео, как происходит разгрузка препарата, и поблагодарил индийских партнеров.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
В твиттере глава государства подчеркнул, что вакцинацию начнут так быстро, как только это будет возможно.
Важно 5 актуальных вопросов о вакцинации против коронавируса в Украине
Начнем вакцинацию как можно скорее, – Зеленский
Первые 500 тысяч доз вакцины против коронавируса уже в Украине. Мы благодарны индийским партнерам за поддержку. Мы начнем вакцинацию, так быстро, как только можно. Нам нужно бороться с COVID-19 вместе,
– написал Зеленский.
Что известно о прибытии вакцины в Украину:
- Вакцина от компании AstraZeneca индийского производства прибыла в Украину утром 23 февраля.
- По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, некоторые области получат препарат же 23 февраля.
- Речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Винницкой области.
- Остальные области получат препарат 24 февраля.
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