Вакцинацию обещают начать в феврале: каковы результаты совещания "Слуги народа" со Степановым
Состоялось совещание народных депутатов от "Слуги народа" с министром здравоохранения. Максим Степанов пообещал начать вакцинацию населения уже в феврале 2021 года. Кроме того, стало известно, будут ли покупать китайскую вакцину Sinovac.
Совещание нардепов от "Слуги народа" и Максима Степанова прошло 16 января. Об этом в телеграмме сообщил парламентарий Александр Качура.
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О чем говорили на этом совещании
- министр здравоохранения пообещал начать вакцинацию от коронавируса в середине февраля 2021 года;
- если эффективность китайской вакцины Sinovac не докажут, то ее Украина не будет закупать;
- есть договоренности о закупке вакцины. Однако министр отметил, что на основании договора они являются конфиденциальными. Также засекреченными являются названия препаратов, страна происхождения и их стоимость.
Качура также добавил, что закупка будет происходить не напрямую, а через организацию-посредника – Crown Agents, которая получит комиссию 5%.
Нардеп не понимает, почему нельзя делать закупку через созданное законом специальное госпредприятие ("Медзакупки"), стоимость содержания которого значительно меньше, чем комиссия иностранного посредника.
- первый этап вакцинации охватит 367 тысяч человек. Прививки сделают врачам, медикам, жителям домов для престарелых, военным в зоне ООС;
- в рамках второго этапа вакцинируют 3,5 миллиона граждан. ;
- экспресс-тесты не идут в официальную статистику и их результаты передают раз в несколько недель;
- глава Минздрава также пояснил, что нет нужды повторно сдавать тест, если на 10 – 11 день после лечения у человека нет симптомов – он здоров.
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Вакцинация в Украине: основное
- По данным Офиса президента, Украина получит вакцины против COVID-19 по контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.
- Первую партию вакцины в 700 тысяч доз должны доставить в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии уточнили, что речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале 2021 года.
- В то же время Украина ожидает первых поставок вакцины от коронавируса по программе COVAX, предварительно – в марте.
- Всего было запланировано 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что их будут обновлять.
- Между Минздравом и ГП "Медзакупки" недавно разгорелся скандал из-за закупки вакцин против коронавируса. В госпредприятии говорят, что Степанов единолично определил поставщика вакцины, и закупил ее значительно дороже, чем мог бы.
- В министерстве отвечают, что такие заявления только ухудшают ситуацию в переговорах о получении Украиной вакцины.
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