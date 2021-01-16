Состоялось совещание народных депутатов от "Слуги народа" с министром здравоохранения. Максим Степанов пообещал начать вакцинацию населения уже в феврале 2021 года. Кроме того, стало известно, будут ли покупать китайскую вакцину Sinovac.

Совещание нардепов от "Слуги народа" и Максима Степанова прошло 16 января. Об этом в телеграмме сообщил парламентарий Александр Качура.

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О чем говорили на этом совещании

министр здравоохранения пообещал начать вакцинацию от коронавируса в середине февраля 2021 года;

если эффективность китайской вакцины Sinovac не докажут, то ее Украина не будет закупать;

не докажут, то ее Украина не будет закупать; есть договоренности о закупке вакцины. Однако министр отметил, что на основании договора они являются конфиденциальными. Также засекреченными являются названия препаратов, страна происхождения и их стоимость.

Качура также добавил, что закупка будет происходить не напрямую, а через организацию-посредника – Crown Agents, которая получит комиссию 5%.

Нардеп не понимает, почему нельзя делать закупку через созданное законом специальное госпредприятие ("Медзакупки"), стоимость содержания которого значительно меньше, чем комиссия иностранного посредника.

первый этап вакцинации охватит 367 тысяч человек. Прививки сделают врачам, медикам, жителям домов для престарелых, военным в зоне ООС;

охватит 367 тысяч человек. Прививки сделают врачам, медикам, жителям домов для престарелых, военным в зоне ООС; в рамках второго этапа вакцинируют 3,5 миллиона граждан. ;

вакцинируют 3,5 миллиона граждан. ; экспресс-тесты не идут в официальную статистику и их результаты передают раз в несколько недель;

и их результаты передают раз в несколько недель; глава Минздрава также пояснил, что нет нужды повторно сдавать тест, если на 10 – 11 день после лечения у человека нет симптомов – он здоров.

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Вакцинация в Украине: основное

По данным Офиса президента, Украина получит вакцины против COVID-19 по контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.

Первую партию вакцины в 700 тысяч доз должны доставить в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии уточнили, что речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины , которые будут поставлять в феврале 2021 года.

, которые будут поставлять в феврале 2021 года. В то же время Украина ожидает первых поставок вакцины от коронавируса по программе COVAX, предварительно – в марте.

Всего было запланировано 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что их будут обновлять.

Между Минздравом и ГП "Медзакупки" недавно разгорелся скандал из-за закупки вакцин против коронавируса. В госпредприятии говорят, что Степанов единолично определил поставщика вакцины, и закупил ее значительно дороже, чем мог бы.

В министерстве отвечают, что такие заявления только ухудшают ситуацию в переговорах о получении Украиной вакцины.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / инфографика 24 канала