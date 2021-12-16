Что известно о приостановлении использования J&J

Консультанты CDC представят новые данные, о том, что частота образования тромбов у людей, которые получили прививку Johnson&Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема все еще редкая. В сообщении говорится, что в связи с этой проблемой, погибли 9 человек.

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Как часто возникает тромбоз после прививки J&J

Предварительно в FDA сообщили, что самый высокий уровень сообщений о проблемах со сгустками – около одного случая на 100 тысяч доз – был у женщин в возрасте от 30 до 49 лет.

После рассмотрения данных комиссия проведет голосование об обновлении рекомендаций по использованию вакцины.

Справка. Сейчас Janssen – единственная сертифицированная ВОЗ однодозовая вакцина.

Какие решения могут принять:

Оставить текущую рекомендацию для привития Johnson&Johnson всех людей в возрасте от 18 лет и старше.

Другой вариант – рекомендовать вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna вместо Johnson&Johnson.

Любые изменения в использовании вакцины, вероятно, будут касаться как стандартного курса прививок, так и бустерных доз.

Вакцина Janssen – главное Разработала препарат компания Johnson & Johnson. Janssen является "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.

В США уже приостанавливали вакцинацию J & J