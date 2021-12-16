Вакцинацию препаратом Johnson&Johnson могут приостановить из-за тромбов
Источник:Washington Post
Консультанты по вакцинам центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) планируют приостановить использование вакцины Johnson&Johnson из-за образования тромбов.
Что известно о приостановлении использования J&J
Консультанты CDC представят новые данные, о том, что частота образования тромбов у людей, которые получили прививку Johnson&Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема все еще редкая. В сообщении говорится, что в связи с этой проблемой, погибли 9 человек.
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Как часто возникает тромбоз после прививки J&J
Предварительно в FDA сообщили, что самый высокий уровень сообщений о проблемах со сгустками – около одного случая на 100 тысяч доз – был у женщин в возрасте от 30 до 49 лет.
После рассмотрения данных комиссия проведет голосование об обновлении рекомендаций по использованию вакцины.Справка. Сейчас Janssen – единственная сертифицированная ВОЗ однодозовая вакцина.
Какие решения могут принять:
- Оставить текущую рекомендацию для привития Johnson&Johnson всех людей в возрасте от 18 лет и старше.
- Другой вариант – рекомендовать вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna вместо Johnson&Johnson.
Любые изменения в использовании вакцины, вероятно, будут касаться как стандартного курса прививок, так и бустерных доз.
Разработала препарат компания Johnson & Johnson. Janssen является "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.
В США уже приостанавливали вакцинацию J & J
- В начале апреля в США рекомендовали приостановить привитие вакциной J&J после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов.
- Тогда зафиксировали 6 случаев образования тромбов. Они произошли в промежутке с 6 до 13 дней после прививки. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна пациентка умерла.
- Впоследствии Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило возможную связь вакцины J&J с редкими случаями тромбоза, но отметило, что польза от препарата превышает риски.
- 24 апреля в Штатах рекомендовали возобновить вакцинацию Johnson & Johnson.