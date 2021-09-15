В целом расходы на медицину в следующем году вырастут до 197,2 миллиардов гривен. Это на 31 миллиард больше, чем в 2021 году.
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На систему общественного здоровья и вакцинацию от COVID предусмотрено направить 6 млрд гривен,
– заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Заметим, что в 2021 году общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин против коронавируса составил 11,4 миллиарда гривен. Это почти вдвое больше, чем запланировано на 2022 год.
К слову, что минимальная зарплата врачей вырастет до 20 тысяч гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.
Как распределят деньги в медицинской отрасли
- 157,5 миллиардов пойдут в Программу медицинских гарантий НСЗУ.
- 19,1 миллиарда гривен – на закупку лекарств.
- 6 миллиардов – на вакцинацию против COVID-19.
- 1,5 миллиарда гривен на трансплантацию и на лечение за рубежом.
- Остальные средства пойдут на развитие и поддержку сети учреждений здравоохранения, медицинское оборудование и на закупку биотехнологий.
Инфографика Министерства финансов Украины / Скриншот с видео