На вакцинацию против COVID-19 в 2022 году направят 6 миллиардов гривен

В Украине утвердили проект Госбюджета на 2002 год. На вакцинацию против коронавируса планируют направить 6 миллиардов гривен.

В целом расходы на медицину в следующем году вырастут до 197,2 миллиардов гривен. Это на 31 миллиард больше, чем в 2021 году.

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На систему общественного здоровья и вакцинацию от COVID предусмотрено направить 6 млрд гривен,

– заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Заметим, что в 2021 году общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин против коронавируса составил 11,4 миллиарда гривен. Это почти вдвое больше, чем запланировано на 2022 год.

К слову, что минимальная зарплата врачей вырастет до 20 тысяч гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.

Как распределят деньги в медицинской отрасли

157,5 миллиардов пойдут в Программу медицинских гарантий НСЗУ.

19,1 миллиарда гривен – на закупку лекарств.

6 миллиардов – на вакцинацию против COVID-19.

1,5 миллиарда гривен на трансплантацию и на лечение за рубежом.

Остальные средства пойдут на развитие и поддержку сети учреждений здравоохранения, медицинское оборудование и на закупку биотехнологий.



Инфографика Министерства финансов Украины / Скриншот с видео