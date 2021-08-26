Поэтому в качестве меры пресечения в стране сняли целую партию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Японии.

Внимание Как быстро Pfizer изготовит вакцину против нового COVID-штамма: ответ компании

Неизвестные элементы в вакцине

Там озвучили информацию: поступило сообщение, что в произведенных в Испании вакцинах Moderna Inc. от коронавируса обнаружили неизвестные элементы.

Посторонние вещества обнаружили в 39 флаконах вакцины. Поэтому японский производитель лекарств, который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, сообщил, что прекращает использование почти 1,63 миллиона доз препарата.

Есть ли повод волноваться

Вместе с тем, они пока не получили никаких сообщений о беспокойстве относительно безопасности. Дело в том, что размер чужеродных веществ, подтвержденный в 39 флаконах, составляет несколько миллиметров, но их элементы неизвестны.

Сообщения о посторонних примесях в вакцине поступили из 8 центров вакцинации в 5 японских префектурах:

Айти;

Гифу;

Ибараки;

Сайтама;

Токио.

Министерство также открыло номера партий, чтобы заинтересованные лица могли проверить, могли ли они получить потенциально зараженный укол до того, как использование вакцины прекратили.

В то же время компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу.

Важно Эффективность Pfizer и Moderna упала до 66% из-за Дельты: исследователи из США