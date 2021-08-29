В вакцине Moderna вновь обнаружили примеси: вакцинацию партией приостановили

В вакцинах американской компании Moderna, которая пришла в Японию, обнаружили посторонние вещества. Вакцинацию партией приостановили.

К слову, о посторонних примесях в вакцинах Moderna в Японии сообщали и ранее. Теперь неизвестное вещество обнаружили во время вакцинации в медцентре города Наха.

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Вакцинировали препаратом 400 человек

Сделать прививку с использованием препарата из этой партии успели 400 японцам. Впрочем, как только посторонние примеси обнаружили, вакцинацию этой партией вакцин приостановили.

Что известно о примесях в вакцине

Следует отметить, что несколько дней назад в Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей.

Сообщения о неизвестных веществах поступили из 8 центров вакцинации в 5 префектурах – Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио.

Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna, решил прекратить использование около 1,63 миллиона доз препарата.

В то же время в компании Moderna пообещали начать расследование по этому вопросу.

В правительстве также на официальном уровне сообщили, что никаких проблем с безопасностью или эффективностью вакцин нет, а прекращение использования является всего лишь мерой предосторожности.