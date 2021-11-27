Как это возможно

Частично эта цифра является статистической погрешностью. Уровень вакцинации итальянские органы здравоохранения рассчитывают для официального населения города или села.

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То есть, уровень вакцинации может превысить 100%, если в населенном пункте сделать прививку значительному количеству граждан, которые официально там не проживают.

Жители активно включились в вакцинальную кампанию еще с тех пор, когда там впервые появились вакцины. Сейчас значительная часть населения Палаццо Адриано уже получила или забронировала третью дозу.

Это кажется невозможной статистикой. Но на самом деле в Палаццо Адриано те люди, которые здесь живут неофициально, и жители соседних сел также вакцинированы,

– пояснил мэр Николо Грана.

Коротко о вакцинации в итальянских деревнях

Палаццо Адриано с населением 2 100 человек является одним из более 5,5 тысяч итальянских деревень с менее чем 5 тысячами жителей. Большинство из сел серьезно пострадали от того, что молодые люди уезжают искать работу в другие страны или крупные города и имеют средний возраст более 60 лет.

Если бы COVID-19 распространился среди этих групп населения, деревни могли просто исчезнуть.

В Италии есть много небольших деревень, в которых уровень вакцинации приближается к 100%. В Бринцио в северном регионе Ломбардии почти 97% из 789 его жителей имеют прививки.

В Премане, что в провинции Лекко, 100% из 2000 ее жителей получили вакцину.