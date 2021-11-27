Вакцинировали 104% населения: математический конфуз в итальянской деревне

В Италии в сицилийской деревне Палаццо Адриано заявили об уровне вакцинации населения против коронавируса в 104% – это противоречит привычным математическим расчетам. Причем значительная часть жителей уже получила или планируется получить третью дозу вакцины.

Как это возможно

Частично эта цифра является статистической погрешностью. Уровень вакцинации итальянские органы здравоохранения рассчитывают для официального населения города или села.

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То есть, уровень вакцинации может превысить 100%, если в населенном пункте сделать прививку значительному количеству граждан, которые официально там не проживают.

Жители активно включились в вакцинальную кампанию еще с тех пор, когда там впервые появились вакцины. Сейчас значительная часть населения Палаццо Адриано уже получила или забронировала третью дозу.

Это кажется невозможной статистикой. Но на самом деле в Палаццо Адриано те люди, которые здесь живут неофициально, и жители соседних сел также вакцинированы,

– пояснил мэр Николо Грана.

Коротко о вакцинации в итальянских деревнях

Палаццо Адриано с населением 2 100 человек является одним из более 5,5 тысяч итальянских деревень с менее чем 5 тысячами жителей. Большинство из сел серьезно пострадали от того, что молодые люди уезжают искать работу в другие страны или крупные города и имеют средний возраст более 60 лет.

Если бы COVID-19 распространился среди этих групп населения, деревни могли просто исчезнуть.

В Италии есть много небольших деревень, в которых уровень вакцинации приближается к 100%. В Бринцио в северном регионе Ломбардии почти 97% из 789 его жителей имеют прививки.

В Премане, что в провинции Лекко, 100% из 2000 ее жителей получили вакцину.