Вакцинировали блогеров: в Минздраве расследуют незаконную продажу вакцины Pfizer – видео

В частной больнице Киева, вероятно, незаконно продают вакцину Pfizer против COVID-19. В Минздраве уже начали расследование.

СМИ сообщили Минздраву о прививках блогеров

Дело в том, что все вакцины против COVID-19, которые есть в Украине, должны быть бесплатными. Как сообщает УП. Жизнь, возможной причиной начала расследования стали сторис Instagram-блогерши Алины Френдий.

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Блогерша 6 июля опубликовала в Инстаграме видео о том, что вакцинировалась с мужем Петром Заставным в частной клинике препаратом Pfizer.

Примечательно, что на видео Алина Френдий показала процесс прививки, отметила профиль клиники, а также призвала брать с нее пример.



Блогерша транслировала процесс вакцинации в Инстаграм / Скриншот УП. Жизнь

Позже она удалила видео с информацией о названии вакцины и клиники и загрузила новое, где просто сообщила о факте вакцинации.

Журналистка "Украинской правды" Ольга Гетьманец опубликовала первоочередную версию видео с отметкой клиники.

В колл-центре клиники сообщили, что формируют списки на вакцинацию. А также подтвердили, что вакцинировали 6 июля препаратом от Pfizer, но только своих работников.

Реакция Минздрава

7 июля в Минздраве опубликовали сообщение, что в одной из частных больниц Киева в Минздраве будут инициировать служебное расследование относительно возможной продажи вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech и поблагодарили СМИ за информирование.

Виктор Ляшко – министр Минздрава “Торговать вакцинами сегодня – значит подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза препарата ”.

Виктор Ляшко добавил, что Минздрав привлекает частные учреждения и врачей-ФЛП к прививочной кампании. В частности, они могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах Украины, заключив контракты с НСЗУ.

В соответствии с этим они получают те или иные виды вакцин.

Доступные вакцины

В Минздраве отметили, что вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech доступны в пунктах прививок и центрах массовой вакцинации. Их также используют мобильные бригады.

Pfizer доступна только группам риска

А вот вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только мобильными бригадами, ею также прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре Минздрава.

Кроме того, получить Pfizer людям, которые не входят в вышеперечисленные категории, через остаточные дозы пока нельзя, поскольку эта норма была отменена.

В Минздраве также сообщили, что в ближайшее время никто не может закупать вакцины и продавать их желающим привиться.