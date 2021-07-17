Глава Минздрава Великобритании говорит, что заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован
17 июля 2021 , 21:56Читати новину українською
Источник:твиттер Саджида Джавида
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид утверждает, что получил положительный тест на коронавирус. Ранее он полностью вакцинировался.
Чиновник рассказал, что у него ухудшилось самочувствие, и он сделал быстрый тест. Результат был положительным.
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Симптомы "очень легкие"
Теперь Джавид находится на самоизоляции вместе с семьей. Он ждет результаты ПЦР-теста.
Отдельно чиновник отметил, что у него очень "легкие" симптомы. Поэтому призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это.
Коронавирус в Великобритании: что известно
- В начале июля в Великобритании было ухудшение эпидемической ситуации. За сутки, 6 июля, в стране обнаружили 28 773 случая COVID-19. Кроме того, там активно распространялся новый штамм Дельта.
- Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии с 19 июля планируют отменить обязательное ношение масок и социальное дистанцирование.
- По состоянию на 17 июля в Великобритании обнаружили более 5,3 миллиона случаев COVID-19. К сожалению, более 129 тысяч человек умерли.