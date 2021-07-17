Глава Минздрава Великобритании говорит, что заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид утверждает, что получил положительный тест на коронавирус. Ранее он полностью вакцинировался.

Чиновник рассказал, что у него ухудшилось самочувствие, и он сделал быстрый тест. Результат был положительным.

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Симптомы "очень легкие"

Теперь Джавид находится на самоизоляции вместе с семьей. Он ждет результаты ПЦР-теста.

Отдельно чиновник отметил, что у него очень "легкие" симптомы. Поэтому призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это.

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