Вакцинированные в 5 раз реже инфицируются COVID-19, – Ляшко
Источник:24 канал
Вакцинированы от коронавируса люди в 5 раз реже заражаются COVID-19. Кроме этого, они имеют в 10 раз ниже риск госпитализации, чем непривитые.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга. И подчеркнул, по данным исследования, 60% украинцев положительно относятся к вакцинации.
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Он отметил, что вакцинация может предотвратить инфицирование коронавирусом или осложнение от недуга.
Где больше всего вакцинируют в Украине
По его словам, больше всего вакцинированных, по крайней мере, одной дозой в Киеве – 54,2%. По регионам темпы прививки такие:
- в Киевской области – 43,7%;
- Полтавской – 42,1%;
- также впервые 40% показателя достигнуто в Днепропетровской области.
Худшие показатели в таких областях:
- в Закарпатской области, где вакцинировано всего 23,2% взрослого населения;
- в Волынской области – 25,2%.
Защита от вакцин: последние исследования
Все вакцины от коронавируса, одобренные ВОЗ, защищают от тяжелого течения болезни, от осложнений и смерти. Об этом свидетельствуют результаты многих исследований. Впрочем, вакцинированные люди все равно могут заболеть.
Последние исследования показывают, что две дозы AstraZeneca защищают от тяжелой болезни и госпитализации с эффективностью 92% для штамма коронавируса Дельта и 86% для штамма Альфа.
Согласно результатам исследования, опубликованным в научном издании The New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer имеет эффективность 93,7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Альфа, и 88% для штамма Дельта.
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Коронавирус и вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине обнаружили 27 377 случаев заражения коронавирусом, умерли 699 пациентов, еще 12 464 выздоровели.
- За все время пандемии в стране официально подтвердили 3 006 463 случая заражения коронавирусом. 2 479 138 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 70 146 инфицированных.
- От начала вакцинальной кампании привили 10 895 720 человек, из них: получили одну дозу – 10 895 718 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 18 578 609 прививок (и первой, и второй дозами).