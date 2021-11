Вакцинированные в 5 раз реже инфицируются COVID-19, – Ляшко

Вакцинированы от коронавируса люди в 5 раз реже заражаются COVID-19. Кроме этого, они имеют в 10 раз ниже риск госпитализации, чем непривитые.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга. И подчеркнул, по данным исследования, 60% украинцев положительно относятся к вакцинации.

Он отметил, что вакцинация может предотвратить инфицирование коронавирусом или осложнение от недуга.

Где больше всего вакцинируют в Украине

По его словам, больше всего вакцинированных, по крайней мере, одной дозой в Киеве – 54,2%. По регионам темпы прививки такие:

в Киевской области – 43,7%;

Полтавской – 42,1%;

также впервые 40% показателя достигнуто в Днепропетровской области.

Худшие показатели в таких областях:

в Закарпатской области, где вакцинировано всего 23,2% взрослого населения;

в Волынской области – 25,2%.

Защита от вакцин: последние исследования

Все вакцины от коронавируса, одобренные ВОЗ, защищают от тяжелого течения болезни, от осложнений и смерти. Об этом свидетельствуют результаты многих исследований. Впрочем, вакцинированные люди все равно могут заболеть.

Последние исследования показывают, что две дозы AstraZeneca защищают от тяжелой болезни и госпитализации с эффективностью 92% для штамма коронавируса Дельта и 86% для штамма Альфа.

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном издании The New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer имеет эффективность 93,7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Альфа, и 88% для штамма Дельта.

Коронавирус и вакцинация в Украине

