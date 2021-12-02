Новое исследование ученые Гарвардского университета проводили с ноября 2020 года до августа 2021 года, то есть в период активного распространения штамма Альфа и Дельта коронавируса. Всего специалисты проанализировали около 20 тысяч образцов из носоглотки 173 игроков Национальной баскетбольной лиги, которые проходили регулярное ПЦР-тестирование для участия в сборах и соревнованиях.

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Вакцинированные люди меньше времени разносят коронавирус

Ученые обнаружили, что привитые игроки в случае прорывного заражения выделяли вирус в среднем 5,5 дней, в то время, как невакцинированные – 7,5 дней. Это примерно на 36% меньше. Участники исследования были привиты вакциной Pfizer-BioNTech и одноразовой векторной вакциной Johnson & Johnson.

Другие исследования о заразности вакцинированных людей

Первые данные о том, что вакцинированные люди с меньшей вероятностью заразят окружающих, даже если инфицированы сами, поступили в начале года из Израиля, где массовая вакцинация населения проводилась рекордными темпами. У зараженных пациентов старше 60 лет, которые получили препарат Pfizer-BioNTech, вирусная нагрузка в тестовых мазках из носа и глотки была на 60% меньше, чем у людей 40 – 59 лет, которые на тот момент еще не были привиты. Это означает, что вакцинация действительно снижает темпы передачи вируса, считают ученые.

Привитые люди менее заразны

В июне Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) представили результаты исследования HEROES-RECOVER, которое еще продолжается, с участием около 4 тысяч медицинских работников и сотрудников экстренных служб.

У привитых после заражения инфекция протекала легче и выздоровление наступало быстрее, а вирусная нагрузка в их мазках была в среднем на 40% ниже по сравнению с теми, кто еще не получил вакцину. Кроме того, продолжительность выделения патогенов у вакцинированных была на 6 дней меньше.