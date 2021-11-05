Штамм Дельта усугубил ситуацию

Хотя вакцинированные люди тоже могут заболеть и умереть, но это происходит гораздо реже. Случаи инфицирования среди вакцинированных даже имеют термин "breakthrough infection", что можно перевести как "прорывная инфекция".

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В социальных сетях начали активно транслировать тезис о неэффективности вакцин, что "вакцинированные заражаются, так же как и невакцинированные". Но это не так. Дельта действительно несколько "подорвала" эффективность вакцин в том, что касается защиты от инфицирования. Но в целом вакцины остаются достаточно эффективными.

Как вакцинация уменьшила смертность

Из более 51 тысячи умерших от коронавируса в Великобритании с января по июль 2021 года двумя дозами вакцины было привито лишь 256 человек, то есть 0,5%.

В Израиле оба компонента получили 65% людей. С середины лета 2021 года, как и во многих странах, заболеваемость пошла вверх из-за штамма Дельта. Но при этом смертность снизилась. Из тех, кто попал в больницы, большинство людей не были привиты. В среднем из каждых 100 тысяч человек в больницу в тяжелом состоянии попадает 95 непривитых и 3 привитых.

В Дании двумя дозами вакцинировали 76% людей, в Португалии – 87%. Вариант Дельта в этих странах почти не бушевал, и смертей единицы. При уровне вакцинации 90% вирус должен полностью прекратить циркулирование.

Печальная ситуация в Украине

В Украине двумя дозами вакцинировано лишь 17,5% людей, часть из них купила сертификаты вакцинации. С октября штамм Дельта привел к всплеску заболеваемости, потому что вирусу ничего не мешает распространяться. В результате больницы забиты, люди с тяжелым течением болеют дома, снова вводят локдаун. Если бы уровень вакцинации был бы выше, этого можно было бы избежать.