Вакцинированные люди с коронавирусом менее заразны: новости

Вакцинированные люди с прорывными инфекциями COVID-19 выделяют меньше вируса, чем те, кто не вакцинирован и инфицирован.

Новое исследование передачи коронавируса

Для нового исследования ученые проанализировали данные о 880 медицинских работниках Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, у которых выявили COVID-19 в период с 16 декабря 2020 года, когда вакцины впервые стали доступны, и до 31 марта 2021 года.

Также на тему: Чем коварен новый вариант штамма Дельта AY.4.2

70% инфекций были среди невакцинированных работников, а 30% получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Вакцинированные люди меньше передают коронавирус

В пробах, которые были взяты у инфицированных людей, которые еще не вакцинированы, было обнаружено больше вируса, чем в образцах инфицированных работников, получивших любую из трех вакцин. Согласно выводам, те, кто получил обе дозы мРНК-вакцин, имели наименьшее количество вируса.

Исследование провели до всплеска штамма коронавируса Дельта, но его результаты согласуются с другими исследованиями, которые показывают, что распространение COVID-19 среди вакцинированных людей ниже.

Эти выводы должны быть полезными для широкой общественности, поскольку меньшее количество вируса приводит к снижению уровня передачи. Это еще одно преимущество вакцин и еще одна причина сделать прививку от COVID-19,

– говорится в результатах исследования.

Напомним, что обычно после полной вакцинации против коронавируса организму требуется минимум две недели, чтобы сформировать иммунный ответ. В течение этого времени у человека еще нет защиты, поэтому нужно продолжать соблюдать меры профилактики.