Вакцинированные люди вдвое реже страдают от постковидного синдрома

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что вакцинация против коронавируса вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Исследование охватило более чем 2 миллиона человек.

Так, во время анализа были проанализированы данные о более чем 2 миллионах человек, которым сделали тест на коронавирус в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021. Информация о пациентах была собрана из приложения UK Zoe Covid Symptom Study.

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Около 6 030 человек получили положительный тест на коронавирус после 14 дней после первой прививки. Зато 2 370 человек получили положительный результат не менее чем через 7 дней после второй дозы.

Результаты исследования

Самые распространенные коронавирус симптомы, такие как потеря обоняния, кашель, лихорадка, головная боль и усталость, легче переносились вакцинированными.

Чихание было единственным симптомом, более распространенным у вакцинированных первой дозой по сравнению с теми, кто ее не принимал.

Люди от 60 лет, получившие обе прививки, обычно не имели никаких симптомов коронавируса (по сравнению с невакцинированными людьми того же возраста).

Вакцинированные люди вдвое реже получали множественные симптомы в первую неделю болезни.

Основные выводы

Среди полностью иммунизированных, уровень госпитализаций уменьшается на 73%. Зато вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть – 31%.

Зато вероятность появления симптомов в течение 28 или более дней после заражения снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.