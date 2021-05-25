Вакцинированные от COVID-19 в Польше могут получить миллион злотых и автомобиль

В Польше запустили лотерею для вакцинированных на COVID-19. Таким образом жителей страны хотят мотивировать на вакцинацию.

Участники вакцинальной кампании могут выиграть деньги и даже автомобили. Среди лотов – 1 миллион злотых (это примерно 273 тысяч долларов США).

К теме Когда ЕС вакцинирует 70% населения: назвали сроки

Призы за вакцинацию в Польше:

Каждый двухтысячный человек, который участвует в лотерее, гарантированно получит 500 злотых,

Каждую неделю будут разыгрывать 2 приза по 50 тысяч злотых, а также физические подарки, такие как топливные или страховые ваучеры и электроскутеры.

Каждый месяц на 2 вакцинированных будут получать по 100 тысяч злотых.

В финале розыгрыша двое участников выигрывают миллион злотых и гибридный автомобиль.

Муниципалитетам тоже предложат соревноваться за то, чтобы получить высокие показатели вакцинации. Первые 500 муниципалитетов, которые достигнут 75% вакцинации населения, получат 100 тысяч злотых.

Каждый, кто воспользовался регистрацией и с самого начала принял первую дозу, сможет участвовать в лотерее,

– говорится в профиле кампании "Szczepimy się" в твиттере.

Почему в Польше ввели такую ​​лотерею

Интерес к вакцинации в Польше очень упал. Если раньше те граждане, которые хотели пройти вакцинацию, активно искали такой вариант, то сейчас группа таких людей постепенно исчерпывается. Количество новых зарегистрированных на прививку пользователей значительно ниже, чем была в начале прививочной кампании.

Сейчас в стране получили первую дозу вакцины или зарегистрировались и имеют назначенную дату приема 50% населения. Полностью иммунизировали 10% жителей страны. Польское правительство обещает, что с 1 июля 2 дозу COVID-вакцины можно будет получить в любой момент.