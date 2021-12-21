Вакцинированные тоже болеют COVID-19: стоит ли делать прививку

Целевое испытательное исследование мРНК-вакцин против коронавируса показало, что эффективность препаратов против симптоматического течения заболевания со временем снижается. Но на самом деле, это не причина отказываться от вакцинации.

Результаты анализа свидетельствуют, что у пожилого населения ветеранов США с высоким бременем сопутствующих заболеваний эффективность мРНК-вакцины для предотвращения заражения COVID-19 была значительно ниже, чем сообщалось ранее. Но эффективность вакцин против смерти пожилых людей была очень высока.

Внимание От головы до пят: как тревога разрушает наш организм

Реальная эффективность мРНК вакцин Moderna или Pfizer-BioNTech COVID-19 для этнически и расово различных групп населения недостаточно охарактеризована, особенно в более уязвимых группах населения, таких как пожилые люди и пациенты с рядом сопутствующих болезней.

Система здравоохранения Департамента по делам ветеранов США (VA) является самой большой национальной комплексной системой здравоохранения в Соединенных Штатах. И она может оценить вакцины в этой группе населения.

Как проводили исследования

Исследователи системы здравоохранения Пьюджет-Саунд по делам ветеранов и Медицинской школы Вашингтонского университета разработали обсервационное исследование для имитации целевого испытания вакцинации против COVID-19 по сравнению с плацебо.

Из более 5 миллионов человек, получающих помощь в системе здравоохранения по делам ветеранов, те, кто получил хотя бы 1 дозу вакцины Moderna или Pfizer с 11 декабря 2020 года по 25 марта 2021 года (n = 2 099 871), были сопоставлены с невакцинированной контрольной группой в соотношении 1:1. Участников сопоставляли в соответствии с демографическими, клиническими и географическими характеристиками.

Результаты говорят сами за себя:

Ученые обнаружили, что эффективность вакцины через 7 или более дней после введения второй дозы составила 69% для инфекции SARS-CoV-2.

Эффективность снижалась при увеличении возраста и тяжести сопутствующих заболеваний.

Несмотря на это, вакцина все еще защищала от смерти в результате переноса болезни в 86% случаях.

Эффективность вакцины не снизилась, когда период наблюдения был продлен с 31 марта по 30 июня 2021 года.

Это говорит о том, что вакцинация остается актуальной. Даже если эффективность снижается против симптоматического течения заболевания, прививка все равно защищает от смерти в большинстве случаев.