Министр здравоохранения предположил, что, и дальше будут вводить карантинные ограничения. Однако для определенных сфер экономики позволят работать даже в красной зоне.

Кстати Он возможен, – в Минздраве пояснили, при каких условиях введут локдаун осенью

Привилегии для вакцинированных

Ляшко привел пример, что кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, а посетители будут иметь COVID-сертификат. Речь идет не только о кино. По словам Ляшко, таких сфер много.

Перенимают опыт других стран

Министр отметил, что можно взять опыт ЕС и США. Таким образом будут анализировать, что работает, а что – нет. Политик добавил, во Франции и Германии тоже прорабатывают разные варианты.

Власть будет стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но граждане должны сами позаботиться о себе и родных.

Что известно о вакцинации в Украине

По утверждениям Ляшко, европейские страны до пика вакцинации выходили 4 месяца, а Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации. Теперь мы "вышли" на миллион прививок в неделю.

Согласно информации Минздрава, в Украине против коронавируса вакцинировали 5 099 802 людей. 5 099 800 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек.

Обратите внимание! За сутки 24 августа в Украине заболели коронавирусом 727 человек, среди них 46 детей и 10 медработников. С начала пандемии инфицировались 2 276 590 человек. По состоянию на 25 августа выздоровели 2 202 160 из них, а умер 53 521 пациент.