Вакцинированные украинцы получат привилегии, если будет новый локдаун, – Минздрав
Источник:24 канал
Виктор Ляшко анонсировал, что люди с сертификатами о прививках смогут посещать публичные места в случае нового локдауна. Развлекательные заведения, вероятно, не будут закрывать, если коллектив будет вакцинирован.
Министр здравоохранения предположил, что, и дальше будут вводить карантинные ограничения. Однако для определенных сфер экономики позволят работать даже в красной зоне.
Кстати Он возможен, – в Минздраве пояснили, при каких условиях введут локдаун осенью
Привилегии для вакцинированных
Ляшко привел пример, что кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, а посетители будут иметь COVID-сертификат. Речь идет не только о кино. По словам Ляшко, таких сфер много.
Перенимают опыт других стран
Министр отметил, что можно взять опыт ЕС и США. Таким образом будут анализировать, что работает, а что – нет. Политик добавил, во Франции и Германии тоже прорабатывают разные варианты.
Власть будет стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но граждане должны сами позаботиться о себе и родных.
Что известно о вакцинации в Украине
По утверждениям Ляшко, европейские страны до пика вакцинации выходили 4 месяца, а Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации. Теперь мы "вышли" на миллион прививок в неделю.
Согласно информации Минздрава, в Украине против коронавируса вакцинировали 5 099 802 людей. 5 099 800 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек.Обратите внимание! За сутки 24 августа в Украине заболели коронавирусом 727 человек, среди них 46 детей и 10 медработников. С начала пандемии инфицировались 2 276 590 человек. По состоянию на 25 августа выздоровели 2 202 160 из них, а умер 53 521 пациент.