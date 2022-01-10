Новое исследование вакцинации беременных

В исследовании приняли участие 30 женщин, которые кормят детей, большинство из них – медицинские работники. Они получили мРНК-вакцину против COVID-19 в период с января по апрель 2021 года.

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Женщины предоставили образцы грудного молока до вакцинации, через две – три недели после первой дозы и через три недели после второй дозы. Они также сдали образцы своей крови через 19 дней после первой дозы и через 21 день после второй дозы.

Образцы детского кала отбирали через 21 день после второй вакцинации матерей. В качестве контроля для исследования использовались образцы грудного молока до пандемии.

Антитела передаются через грудное молоко

Образцы были проверены на наличие антител к иммуноглобулину (Ig)A и IgG. В образцах грудного молока было обнаружено четыре варианта антител. Но их нашли не во всех образцах кала детей – всего 33%.

Уровни антител коррелировали с побочными эффектами вакцины, которые испытывала мать. Если женщина имела реакцию на вакцину против коронавируса, уровень антител в кале детей был выше.

Ранее исследователи из США провели эксперимент и обнаружили, что шестимесячные младенцы, рожденные в первый год пандемии, набирают низкие оценки по когнитивным и двигательным навыкам.