Вакцинированных "Спутником-V" не будут пускать в США: причина

В России для иммунизации населения признают только отечественные вакцины против коронавируса. Но страна может потерять возможность использовать "Спутник-V" как дипломатический инструмент.

Американские СМИ сообщают, что США планируют запретить въезд для иностранцев, которые вакцинировались против COVID-19 российским препаратом "Спутник-V". И это правило будет касаться не только россиян.

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"Спутник-V" используют не только в России. Согласно данным Глобального инновационного центра здравоохранения при Университете Дюка, всего в мире было приобретено 448 миллионов доз "Спутник V". Преимущественно сделки осуществлялись правительствами стран с низким уровнем дохода.

Россия потеряет возможность использовать эту вакцину как дипломатический инструмент,

– заявила профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигги.

Почему в США хотят запретить въезд для вакцинированных "Спутником-V"

Согласно новым требованиям, которые окончательно должны утвердить позже, желающие посетить США должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Вакцины каких компаний подходят под эти требования:

Pfizer-BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca,

Sinopharm,

Sinovac,

Johnson&Johnson.

Ни FDA, ни ВОЗ пока не одобрили российский "Спутник-V". Такие же ограничения могут коснуться и привитых препаратом Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.

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Одобрит ли ВОЗ "Спутник-V"

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который разработал "Спутник-V", подавал заявку на одобрение ВОЗ. Организация долго изучала имеющуюся информацию о препарате, но недавно прекратила процесс регистрации. Дело в том, что во время инспекции на одной из фабрик обнаружили несоответствие правилам "лучшей практики производства".

В организации сообщили, что повторную инспекцию проведут только после того, как российские производители внесут необходимые изменения в производственный процесс и сообщат об этом ВОЗ.

Чтобы получить одобрение со стороны ВОЗ,: о безопасности вакцины; о ее эффективности; о месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам.