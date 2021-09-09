Вакцинированным не нужна самоизоляция в случае контакта с больным COVID-19

В Украине утвердили новые нормы оказания медицинской помощи больным COVID-19. В частности, изменили требования по самоизоляции для вакцинированных людей и перечень категорий населения, которые должны регулярно проходить экспресс-тестирования.

Какте изменения приняли

Соответствующие изменения в Министерстве Здравоохранение 8 сентября внесли в приказ № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)".

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Самоизоляция вакцинированным не нужна: детали

Люди, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, или переболели в течение последних 6 месяцев, не должны самоизолироваться на 14 дней после контакта с подтвержденным или предполагаемым больным коронавирусной болезнью.

Впрочем, за ними и в дальнейшем устанавливают медицинское наблюдение, и в случае появления симптомов они должны пройти экспресс или ПЦР-тест.

Если результат теста окажется положительным, к ним будут применены аналогичные меры, как к больным COVID-19.

Категории людей, которые должны проходить обязательное тестирование:

медицинские работники, привлеченные к медицинской помощи и/или уходу за больными COVID-19;

пациенты, которые нуждаются в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и/или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

работники лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;

работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;

остальные медицинских и фармацевтических работников;

социальные работники;

работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с Президентом Украины;

работники Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины;

работники Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

призывники и военнослужащие;

работники учреждений закрытого типа;

граждане, которые пересекают контрольные пункт въезда-выезда

граждане, подлежащие тестированию в ходе расследования вспышки заболеваемости.

Стандарт оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 корректируют почти ежемесячно, согласно изменениям в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Центра по профилактике и контролю заболеваний ЕС.Кроме того, Минздрав создал перечень групп, которые должны проходить регулярное предварительное обследование на антиген к вирусу через быстрые тесты или методом ИФА.Также Министерство изменило промежуток времени, который имеет врач для сообщения результата лечения или прекращения самоизоляции людей с подозрением на COVID-19 – 1 день вместо 3 дней в предыдущей версии документа.