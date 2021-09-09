Вакцинированным не нужна самоизоляция в случае контакта с больным COVID-19
9 сентября 2021 , 13:52Читати новину українською
Источник:Минздрав
В Украине утвердили новые нормы оказания медицинской помощи больным COVID-19. В частности, изменили требования по самоизоляции для вакцинированных людей и перечень категорий населения, которые должны регулярно проходить экспресс-тестирования.
Какте изменения приняли
Соответствующие изменения в Министерстве Здравоохранение 8 сентября внесли в приказ № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)".
К теме Пора позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простудОбратите внимание! Стандарт оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 корректируют почти ежемесячно, согласно изменениям в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Центра по профилактике и контролю заболеваний ЕС.
Самоизоляция вакцинированным не нужна: детали
- Люди, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, или переболели в течение последних 6 месяцев, не должны самоизолироваться на 14 дней после контакта с подтвержденным или предполагаемым больным коронавирусной болезнью.
- Впрочем, за ними и в дальнейшем устанавливают медицинское наблюдение, и в случае появления симптомов они должны пройти экспресс или ПЦР-тест.
- Если результат теста окажется положительным, к ним будут применены аналогичные меры, как к больным COVID-19.
Категории людей, которые должны проходить обязательное тестирование:
- медицинские работники, привлеченные к медицинской помощи и/или уходу за больными COVID-19;
- пациенты, которые нуждаются в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и/или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);
- работники лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;
- работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;
- остальные медицинских и фармацевтических работников;
- социальные работники;
- работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с Президентом Украины;
- работники Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины;
- работники Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- призывники и военнослужащие;
- работники учреждений закрытого типа;
- граждане, которые пересекают контрольные пункт въезда-выезда
- граждане, подлежащие тестированию в ходе расследования вспышки заболеваемости.