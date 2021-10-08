А к середине 2022 года – 70%. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что в мире уже производится достаточное количество вакцин для достижения этой цели.

Важно Уже 6 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

Впрочем, нужно увеличить объем COVID-прививок в более бедных регионах. Для этого понадобится собрать 8 миллиардов долларов.

Какой план в ООН

План предусматривает, что страны ООН будут распределять дозы вакцин, передавать технологии и делать другие шаги, которые помогут бедным странам получить достаточно вакцин и распространить их среди своего населения.

Государства-члены должны объединиться и сделать все, что необходимо для успеха этой стратегии,

– сказал Гутерреш.

Глава ООН призвал США, Китай и других членов группы стран G20 "собрать" деньги во время саммита в конце октября в Риме и "воплотить эту стратегию в реальность". Чтобы этот план был успешным, важно справедливо распределить вакцины.

"Не добиться равного распределения вакцин – это не просто проблема с моралью, это глупость", – добавил он на совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

Справка. По данным СМИ, в мире распределили уже более 6,3 миллиарда доз вакцин. Однако более половине человечества еще только предстоит получить хотя бы первую дозу препаратов.

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