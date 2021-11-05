Вакцинация детей против коронавируса безопасна

Вакцинация – эффективный способ профилактики заражения, тяжелого течения и смерти от COVID-19. Прививку детей сейчас активно проводят во всем мире. В США недавно одобрили вакцинацию детей от 5 лет. Поскольку в настоящее время достаточно медицинских данных, чтобы утверждать о безопасности и преимуществах вакцинации среди детей. Вот ответы на наиболее распространенные вопросы о вакцинации детей.

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С какого возраста вакцинироваться

В Украине согласно рекомендациям Минздрава, вакцинировать детей можно в возрасте 12 – 17 лет. Важно помнить, что прививка детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей или опекунов.

Где вакцинируют?

Прививку против коронавируса детям, как и взрослым, можно получить в медицинских учреждениях и в центрах массовой вакцинации. Вакцинацию детей проводят исключительно препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Какие документы нужны?

С собой нужно иметь форму 063/0, в которую занесены все плановые прививки ребенка. Получить эту форму можно у семейного врача или педиатра. Перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться с семейным врачом или педиатром.

Когда можно вакцинировать ребенка?

Стоит учесть, что есть рекомендуемый 14-дневный интервал между введением вакцин против COVID-19 и прививкой против других инфекционных болезней. В случае же экстренной вакцинации против гриппа, безотносительно ко времени введения является вакцина Comirnaty.

Есть ли противопоказания?

Детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, нужно отложить введение второй дозы. Пациентам, у которых диагностировали мультисистемный воспалительный синдром, также рекомендуют отсрочить вакцинацию против коронавируса, пока не будет дополнительных исследований.

Как проверить данные о вакцинации?

Все медучреждения, которые сотрудничают с Helsi или Medcard24, автоматически "подтянут" данные о прививках ребенка, а потому просмотреть их вы сможете в личном кабинете в разделе "Вакцинация", выбрав ребенка в строке сверху страницы.