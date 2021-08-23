Как вакцинировать весь мир и повторно привить людей: ученые рассматривают новую возможность

Для ревакцинации от COVID-19 могут использовать "дробные" дозы. Так хотят сохранить возможность привить весь мир.

Хватит ли вакцины для всех

Специалисты до сих пор исследуют, необходима ли повторная вакцинация против коронавируса и насколько она эффективна. Некоторые страны все еще не решаются предоставить своим жителям возможность повторно сделать прививки, поскольку опасаются, что бедным государствам не хватит доз.

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Так, ученые из Великобритании предложили использовать "дробные" дозы вакцины от COVID-19 для ревакцинации. Такой подход, по мнению исследователей, поможет справиться с проблемой, о которой в последнее время неоднократно заявляет Всемирная организация здравоохранения.

Говорится о том, что пока жители стран с низким уровнем доходов не получили даже первую прививку, развитые страны запускают программы повторной вакцинации. Поэтому в ВОЗ просят повременить с введением бустерной, то есть третьей дозы вакцины.

Решение проблемы

! Применение так называемых "дробных доз" предложили как способ гарантировать, что драгоценные запасы могут иммунизировать как можно больше людей в тех частях мира, где есть дефицит, и при этом обеспечивать высокий уровень защиты от вируса.

По информации The Guardian, идея "дробных доз" заинтересовала представителей Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), который консультирует правительство Великобритании.

Считается, что JCVI не будет вводить повторные прививки для всех взрослых, поскольку ожидает результатов новых исследований. Хотя с сентября там будут предлагать ревакцинироваться тем, кто наиболее подвержен риску заразиться и требует повышения уровня антител.

Защитит ли меньшая доза?

Сейчас ученые продолжают изучать необходимость использования бустерных доз. Во время одного из таких исследований проверят безопасность разных дозировок.

! Есть вероятность, что иодновременно снижая риск побочных эффектов.

В Университете Гонконга, например, уже выяснили, что использование "мелких" доз может стать "решением проблемы с глобальной нехваткой вакцин". Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что подобный подход приведет к большей устойчивости к препаратам для профилактики COVID-19.

Основная идея в том, чтобы иммунизировать больше людей с помощью небольшого количества вакцин. Ключевой вопрос: снижается ли эффективность вакцины для каждого человека, и если да, то насколько,

– отметил Дэвид Хантер, профессор Оксфордского университета.

Поэтому, если выяснится, что "дробные" дозы лишь немного снижают уровень защиты, тогда национальным регулирующим органам рекомендовать рассмотреть потенциальные международные выгоды такой стратегии.

Полная вакцинация мира и ревакцинация

По подсчетам, для полной вакцинации 70% населения мира потребуется примерно 11 миллиардов доз. Такая цель ВОЗ к середине 2022 года.

В начале июля 2021 года сделали всего 3,2 миллиарда уколов.

До 23 августа, по данным Университета Джонса Хопкинса, – 4,42 миллиарда человек полностью вакцинировались.

Эксперты считают, что многим жителей беднейших регионов планеты придется ждать вакцины до 2023 года.

На сегодня ревакцинацию ввели в Германии (для групп риска), Израиле (для пожилых людей), в ОАЭ (группы риска и пожилые).

Во Франции и Австрии аналогичные кампании стартуют с конца сентября – октября.

Власти США ранее озвучила планы с 20 сентября начать вводить третью дозу вакцины тем, кто более восьми месяцев назад получил прививку препаратами от Pfizer или Moderna.

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