Не нужно ждать 6 месяцев, как об этом говорилось ранее. Такое мнение в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Ляшко: Можно вакцинироваться после перенесенной болезни
Он вспомнил, в начале вакцинальной кампании в Минздраве говорили о том, инфицированные коронавирусом должны вакцинироваться лишь через пол года после перенесенной болезни. Тогда существовала научная база, согласно которой, первые 6 месяцев после COVID-19 иммунитет и так защищает от инфицирования и тяжелого течения.
По словам министра, это было сделано еще и потому, что в условиях ограниченного количества вакцин лучше прививать тех, кто не болел или находился в группе риска. Поэтому начали вакцинацию с:
- стариков;
- медицинских работников.
Теперь мы говорим о том, что спокойно можно вакцинироваться после перенесенной болезни,
– отметил Ляшко.
И добавил, в Украине зарегистрировано большое количество случаев повторного инфицирования COVID-19. Впрочем, нет никаких гарантий того, что коронавирус у людей, которые переболели и снова заразились, проходит легче, чем у вакцинированных.
Интервью с Виктором Ляшко: смотрите видео 24 канала
Последние заявления Ляшко о вакцинации
- Ляшко сообщил, что беременным необходимо вакцинироваться против коронавируса. Прививки не вредят здоровью ни ребенка, ни матери.
- Он также призвал украинцев не слушать антивакцинаторов. "Если хотите увидеть тяжесть течения коронавируса – пройдитесь вдоль инфекционного отделения", – отметил министр.
- Кроме этого, он не исключает, что паспорта вакцинации могут подделывать. Однако в Минздраве делают все, чтобы это сделать было как можно сложнее.