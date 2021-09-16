Вакцинироваться можно сразу после коронавируса, – Ляшко

Перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации. Если человек выздоровел и хорошо себя чувствует, то сразу может идти и делать прививки.

Не нужно ждать 6 месяцев, как об этом говорилось ранее. Такое мнение в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко: Можно вакцинироваться после перенесенной болезни

Он вспомнил, в начале вакцинальной кампании в Минздраве говорили о том, инфицированные коронавирусом должны вакцинироваться лишь через пол года после перенесенной болезни. Тогда существовала научная база, согласно которой, первые 6 месяцев после COVID-19 иммунитет и так защищает от инфицирования и тяжелого течения.

По словам министра, это было сделано еще и потому, что в условиях ограниченного количества вакцин лучше прививать тех, кто не болел или находился в группе риска. Поэтому начали вакцинацию с:

стариков;

медицинских работников.

Теперь мы говорим о том, что спокойно можно вакцинироваться после перенесенной болезни,

– отметил Ляшко.

И добавил, в Украине зарегистрировано большое количество случаев повторного инфицирования COVID-19. Впрочем, нет никаких гарантий того, что коронавирус у людей, которые переболели и снова заразились, проходит легче, чем у вакцинированных.

Интервью с Виктором Ляшко: смотрите видео 24 канала

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