Вакцинироваться или нет: на Волыни делают тест, чтобы знать, целесообразно ли сейчас прививаться

В Волынской областной клинической больнице начали делать исследования на наличие нейтрализационного белка. Анализ определяет, выработались ли в организме иммунные антитела, которые защищают людей от повторного заражения коронавирусом.

Это тоже метод ИФА

Исследование на наличие нейтрализационного белка – это тоже метод ИФА. Только он определяет, может ли еще иммунитет человека противостоять коронавирусу.

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Ранее в больнице делали тест на общие антитела. Анализ показывал результат встречи с вирусом, то есть, выработались ли в организме антитела, которые зафиксировались.

Нейтрализованный белок – это тот, который при будущей встрече с вирусом будет уже убивать этот вирус. Это – иммунная защита. Такой белок может выработаться либо у переболевшего пациента, либо после прививки,

– пояснила заведующая лабораторией Людмила Милинчук.

Вероятность анализа

Исследование длится полтора часа. Точность анализа, как и других исследований методом ИФА, – составляет 98–99%.

"Если пациент уже имеет этот белок, то ему не нужно пока вакцинироваться, если нет – то нужно. Через месяц после вакцинации можно увидеть, действенна ли эта вакцина, и выработался ли у него этот белок", – отметила Милинчук.

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Образцы обнаружили у двух человек

Из трех имеющихся образцов иммунные антитела обнаружили у двух человек. У пациентки, которая вакцинировалась, их 97%, у другой – 26%. Это значит, что она могла перенести легкую форму коронавируса. Через 3 месяца тест следует повторить, чтобы узнать: антител становится больше или меньше?