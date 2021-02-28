В Украине началась кампания по вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca/Oxford. Все желающие вакцинироваться смогут это сделать в течение 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. И подчеркнул, что вакцинация – путь возвращения Украины к привычной жизни.

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Украина имеет контрактов на более 30 миллионов доз вакцины, – Шмыгаль

Глава Кабинета министров отметил, вакцинирование происходит согласно Национальному плану. Поэтому первыми вакцину получили врачи, а также 27 февраля начали вакцинировать военных в Луганской области.

По его словам, Украина уже подписала контракты на получение более 30 миллионов доз вакцины, и сейчас переговоры еще продолжаются.

Все желающие в течение 2021 года смогут получить вакцину,

– подчеркнул премьер-министр.

В своей заметке Денис Шмыгаль также отметил, что Минздрав и Минцифры анонсировали запуск совместного проекта. Поэтому со следующей недели украинцы смогут записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или web-портал Дия.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

500 тысяч доз вакцины Oxford / AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь 23 февраля. После чего препарат распределили во все области.

24 февраля в Украине сделали первую прививку против коронавируса. Вакцинировался черкасский Горенко Евгений, который работает в ковидном отделении областной больницы.

В соответствии с национальным планом вакцинации против COVID-19, в 2021 году прививки должны получить примерно 14 миллионов украинцев.

Президент Зеленский сообщил, что Украина договорилась о поставках 4 вакцин против коронавирусной болезни: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Однако пока неизвестно, когда они появятся в стране.



Начало кампании по вакцинации в Украине / инфографика 24 канала