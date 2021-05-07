Во время брифинга 7 мая Виктор Ляшко рассказал, что пациенты могут самостоятельно обращаться за получением вакцины. И для этого даже не обязательно иметь декларацию.
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Он подчеркнул, что отсутствие семейного врача не может стать основанием для отказа в проведении прививки. Если у вас нет семейного врача, то необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность.
Виктор Ляшко
“Согласно алгоритмов Минздрава, чтобы вакцинироваться, нужно внести данные человека в электронную систему здравоохранения. То есть, если у вас уже подписана декларация с семейным врачом, соответственно и ваши данные уже есть в системе. Если отсутствует, то на вакцинацию с собой необходимо взять паспорт и идентификационный код и врач внесет ваши данные в систему ”.
Кроме этого, записаться на вакцинацию можно в любом удобном пункте прививки. И вакцинироваться не обязательно именно там, где заключена декларация с семейным врачом.
Темпы вакцинации против коронавируса в Украине
- За прошедшие сутки, 6 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали 37 967 украинцев.
- План COVID-вакцинации за апрель недовыполнили в 4 раза. Согласно Нацплану прививок, в апреле должны были вакцинировать более 2,5 миллиона жителей Украины. При этом с начала вакцинальной кампании в стране всего вакцинировали 821 770 человек. И только 428 граждан получили 2 дозы препарата, то есть закончили вакцинацию.
- При этом запланированное количество прививок вдвое превышает количество запланированных поставок. В Нацплане предусмотрена поставка 22 миллионов доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 миллионов. Но стоит заметить, что в план пока не внесли 20 миллионов доз вакцины Pfizer, о закупке которой ранее сообщал Максим Степанов.