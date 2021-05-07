Во время брифинга 7 мая Виктор Ляшко рассказал, что пациенты могут самостоятельно обращаться за получением вакцины. И для этого даже не обязательно иметь декларацию.

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Он подчеркнул, что отсутствие семейного врача не может стать основанием для отказа в проведении прививки. Если у вас нет семейного врача, то необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность.

Виктор Ляшко “Согласно алгоритмов Минздрава, чтобы вакцинироваться, нужно внести данные человека в электронную систему здравоохранения. То есть, если у вас уже подписана декларация с семейным врачом, соответственно и ваши данные уже есть в системе. Если отсутствует, то на вакцинацию с собой необходимо взять паспорт и идентификационный код и врач внесет ваши данные в систему ”.

Кроме этого, записаться на вакцинацию можно в любом удобном пункте прививки. И вакцинироваться не обязательно именно там, где заключена декларация с семейным врачом.

Если вам отказали в проведении прививок из-за декларации, об этом необходимо сообщить:



в контакт-центр Минздрава– 0 800 60 20 19,

или контакт центр НСЗУ – 16-77.

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